Приговор фигурантам дела по «Электронному проездному» отменен

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:57:30+03:00

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Кировский областной суд отменил приговор фигурантам дела по «Электронному проездному». Об этом сообщает новостной портал «Свойкировский.рф». 13 февраля в суде рассматривали поданную обвиняемыми апелляцию.

Все фигуранты дела считали свой приговор слишком суровым и просили смягчить наказание и уменьшить срок. Во время прений признали свою вины, раскаивались и обязались возместить ущерб. Обвиняемые хотели, чтобы реальный срок им заменили на условный. В свою защиту каждый привел по аргументу.

Бывший директор «ЦДС» Александр Рыболовлев заметил, что его роль в преступлении была второстепенной и подчеркнул, что у него не было выбора. Попросил «строго его не судить» и понадеялся на милосердие суда.

Ганьба заявил, что согласен с вынесенным ему наказанием по статье «Злоупотребление полномочиями». А вот со статьей «Присвоение и растрата», вмененной ему, он не согласился категорически, заметив, что не прикасался к похищенным средствам. Из них он ничего не получал, ничего не распределял, решений не принимал и лишь выполнял чужие указания, боясь потерять работу.

Чичибабин заметил, что с момента преступления прошло уже много времени, и за этот срок он не совершал правонарушений. К тому же, добавил он, находясь за решеткой, возместить ущерб ему будет нелегко - как минимум потому, что все его имущество арестовано, и возможности реализовать его нет.

Никулин попросил только об одном - по возможности уменьшить наказание.

Адвокаты фигурантов дела утверждали: обстоятельства дела и представленные доказательства вполне позволяют назначить их подзащитным «условку». Опасности обвиняемые не представляют, и изолировать их нет необходимости. К тому же они активно сотрудничали со следствием, признали свою вину, что говорит их в пользу. В их деле есть и положительные характеристики, и смягчающие обстоятельства.

Прокуратура не согласилась с апелляцией, посчитав, что наказание справедливо и соответствует совершенному деянию. Однако суд постановил: отменить приговор, вернуть его прокуратуре и освободить обвиняемых из-под стражи. Все родственники, находившиеся в зале суда, расплакались, услышав это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU