Судебное заседание по делу экс-главы Кирова Владимира Быкова перенесли на месяц

Заседание по делу бывшего мэра отложили снова, причем на этот раз - на целый месяц. Фото: архив «КП-Киров»

Судебное заседание по рассмотрению дела экс-главы Кирова Владимира Быкова вновь перенесли. Слушание должно было состояться 24 февраля, однако его отложили в связи с «неявкой свидетелей». Такая информация появилась на сайте Первомайского районного суда.

Новое заседание назначили на 23 марта 2021 года. Стоит отметить, что переносят его уже в который раз. Причиной оказывается либо неявка свидетелей или потерпевшего, либо «другие основания».

Напомним, бывшего главу Кирова обвиняют в ряде коррупционных преступлений: мошенничество и пособничество в нем, организация растраты и получение взятки. Все - в особо крупном размере. Из громких дел на его совести - хищение почти 22 миллионов рублей у АО «АТП», афера с парком Победы, провернутая совместно с Яфаркиным, и растрата денег «Электронного проездного». Уголовное дело Быкова составило более 70 томов. Его рассмотрение судом началось в декабре 2020 года.