По делу о хищениях в «Электронном проездном» задержан экс-директор ЦДС

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-11T12:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

По делу о хищениях в ООО «Электронный проездной» задержан второй подозреваемый. Это экс-директор ЦДС, ныне заместитель директора ЦДС Александр Рыболовлев. Пока он задержан на 48 часов. После чего суд будет решать дальнейшую меру пресечения. Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Напомним, что 8 октября 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». По этому делу уже 9 октября был задержан первый подозреваемый. Им стал директор ООО «Электронный проездной» Анатолий Вицентьевич Ганьба, который является также главным инженером МБУ ЦДС и учредителем НП «Ассоциация такси Кировской области».

Изначально в отношении Ганьбы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 48 часов. Сейчас она продлена до 72 часов.

Вторым фигурантом по уголовному делу стал экс-директор ЦДС, а ныне заместитель директора ЦДС Александр Рыболовлев. Их обвиняют в хищении 20 000 000 рублей, полученных «Электронным проездным» от транспортных карт.

Как поясняют в Следственном комитете, в 2012-2013 году в Кирове был разработан пилотный проект программы «Мама, я пришел». Школьникам выдавались карты, которые являлись пропуском через терминал – родители точно знали время, когда ребенок пришел в школу и когда ее покинул. Этими же картами можно было расплатиться в столовой. Карту внедрила в работу Центральная диспетчерская служба. Но затем ЦДС передала карты в ведение свой дочерней компании ООО «Электронный проездной», которая стала брать дополнительные деньги за работу карты. Этот факт заинтересовал отдел по расследованию экономических преступлений кировской полиции. И уже свои наработки они передали в Следственный комитет.

- Проект «Мама, я пришел» в Кирове уже работал, и поэтому ООО «Электронный проездной» должно было заниматься лишь его обслуживанием и обеспечением работы: обновлять терминалы и карты. Никаких дополнительных расходов на проект не требовалось. Но директор ООО «Электронный проездной» внедрил дополнительную плату за пользование проездным - 4% от каждой оплаты по карте. Эти деньги пошли не на модернизацию и развитие проекта, а были похищены директором компании. Сумма хищения составила 20 млн рублей, - рассказал начальник отдела по особым делам Следственного комитета по Кировской области Александр Воеводин.

Следователи считают, что между Рыболовлевым и Ганьбой был сговор, в котором могли участвовать и «иные третьи лица». А это значит, что по делу о хищении из «Электронного проездного» могут быть еще задержания.