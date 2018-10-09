Директор украл у «Электронного проездного» 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-09T12:41:43+03:00

На Анатолия Ганьбу завели уголовное дело, он задержан, ему грозит до 10 лет колонии

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Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Электронный проездной». Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Делом занимается следователь по особо важным делам. В понедельник, 8 октября, он подписал бумаги о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

- С 2012 года по август 2013 года одним из обществ в городе Кирове была разработана программа «Мама, я пришел» и реализованы пилотные проекты в образовательных школах Кирова с использованием системы контроля доступа и оповещения, системы учета и оплаты питания, позволяющее родителям отслеживать посещение ребенком образовательного учреждения, вести учет оплаты питания, проводить саму оплату, контролировать меню, - рассказывают в Следственном комитете. - Подозреваемый, зная, что одним из обществ уже разработано программное обеспечение «Мама, я пришел» и реализован пилотный проект, который успешно реализуется в образовательных школах Кирова и дополнительных расходов не требует, с неустановленными следствиями лицами совершил хищение денежных средств ООО «Электронный проездной» с использованием своих должностных полномочий путем растраты в особо крупном размере в сумме 20 миллионов рублей.

В настоящее время директор ООО «Электронный проездной» задержан и заключен под стражу.

По данным Единого реестра юридических лиц директором ООО «Электронный проездной» является Анатолий Вицентьевич Ганьба, который параллельно являлся и главным инженером МБУ ЦДС, а также учредителем НП «Ассоциация такси Кировской области».

Дмитрий Никулин (бывший руководитель ЦДС) и Анатолий Ганьба. Фото: vk.com

Напомним, что 18 июля руководитель Контрольно-счетной палаты города Елена Мерзлякова рассказала депутатам Кировской городской думы об итогах проверки МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта». Были найдены многочисленные нарушения.

Так, ЦДС ежегодно получает субсидию из бюджета города - более 3 млн рублей. И именно ЦДС, по уставным документам, должна заниматься учетом пассажиропотока. Но фактически учетом пассажиров занимается частная фирма, которую ЦДС создала без разрешения города - ООО «Электронный проездной» - а именно это и явлется нарушением законодательства о муниципальных учреждениях . По факту сейчас всю работу по учету пассажиров в городском транспорте осуществляет ООО «Электронный проездной», хотя город за эту работу платит деньги ЦДСу.

Выслушав отчет КСП депутаты Кировской городской думы рекомендовали администрации города рассмотреть возможность объединения учреждений в одно и сделать его работу более прозрачной.

После проверок КСП в эфире радио «Комсомольская правда» глава администрации Кирова Илья Шульгин заявил, что ЦДС ждут изменения.

- Если говорить о ЦДС, то от них не требуют выполнения каких-то сверхзадач: мы не в космос ракеты запускаем, - говорит Илья Вячеславович. - Интервал движения автобусов должен выдерживаться железобетонно, чтобы человек знал, во сколько ему ждать определенный маршрут. В результате мы получаем, что автобусы ходят неритмично, вместо восьми машин на линию выходит четыре или шесть. А ведь количество машин прописано в договоре! Люди, поставив печать на документах, забывают об ответственности за свою работу.

После чего 18 сентября у МБУ ЦДС сменили руководителя, новым директором слал Олег Семаков, который ранее возглавлял департамент городского хозяйства. А прежний директор Александр Рыболовлев был назначен заместителем Семакова.

Но главное, что по итогам выявленных КСП нарушений Следственный комитет начал проверки в работе МБУ ЦДС и подведомственного ему ООО «Электронный проездной». Итогом этой проверки и стало возбуждение уголовного дела.

По уголовному делу директору ООО «Электронный проездной» гродит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.