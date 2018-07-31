Илья Шульгин: «Сложилось впечатление, что люди забыли, зачем ходят на работу»

31 Июль 10:33 2018-07-31T18:01:18+03:00

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На июльском заседании гордумы депутатов заставили крепко призадуматься цифры, которые привела Контрольно-счетная палата. КСП провела проверку муниципальных предприятий: «Водоканала», Автотранспортного предприятия (АТП), Центральной диспетчерской службы (ЦДС). Например, транспортный парк заложен на 60%! Депутаты тогда пришли к единому мнению: предприятия живут на деньги бюджета. А управление ими происходит так, что никакой прибыли этот самый бюджет не получает.

ТРЕБОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

- Сложилось впечатление, что люди забыли, зачем они ходят на работу, - комментирует глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Смысл любого предприятия - работать и зарабатывать прибыль. Мы находимся в рыночных условиях, и поэтому любому обществу нужно получать доход. Проанализировав работу всех предприятий, мы сделали вывод, что ни одно из них не составило у себя бюджет на год. Меня это поразило, поэтому в срочном порядке было дано поручение составить план на остаток 2018 года. После проведения советов директоров необходимый документ составили, и сейчас мы по этому плану со скрипом движемся. Моя задача - следить за выполнением и повышать эффективность: оптимизировать издержки и требовать получения прибыли.

Что касается работы АТП и ЦДС, то качество их работы давно обсуждается во всевозможных пабликах: старые автобусы, до которых никому дела нет, курящие водители, гонки за пассажирами.

- Если говорить о ЦДС, то от них не требуют выполнения каких-то сверхзадач: мы не в космос ракеты запускаем, - говорит Илья Вячеславович. - Интервал движения автобусов должен выдерживаться железобетонно, чтобы человек знал, во сколько ему ждать определенный маршрут. В результате мы получаем, что автобусы ходят неритмично, вместо восьми машин на линию выходит четыре или шесть. А ведь количество машин прописано в договоре! Люди, поставив печать на документах, забывают об ответственности за свою работу.

Большая часть автобусов в АПТ заложена по банковским кредитамФото: Валерий РОМАНОВ

«Водоканал» находился под угрозой банкротства. Однако депутаты проголосовали за объединение трех предприятий: «Водоканал», «Лянгасово» и «Нововятский водоканал». Этот шаг должен спасти ситуацию - управление ими будет централизованное. Как рассказал сити-менеджер, сейчас, чтобы оздоровить ситуацию и заняться ремонтом сетей, речь пойдет о включении в концессию, то есть передачу участков водопровода в аренду частникам. С условием, что они сделают ремонт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ

В конце прошлого года все акционерные общества и МУПы отчитались о своей работе за минувший год. Городские чиновники отчеты прочитали, выводы сделали и каждому муниципальному предприятию дали конкретные задания и вектор в развитии: какие должны быть показатели финансовой и хозяйственной деятельности.

- Заехав в выходные на Центральный рынок в конце рабочего дня, увидел непонятные для себя вещи: бесконечная грязь, окурки, полуразрушенные лестницы у центрального входа, - рассказал о том, что увидел на муниципальном предприятии, Илья Шульгин. - Никаких позитивных изменений по сравнению с моим визитом зимой не произошло. Вместе с тем во всем мире рынок является местом притяжения людей: со словом «рынок» ассоциируется какая-то приятная, лубочная картинка. Недавно был в Москве на двух разных рынках: один из них находится в центре, другой на окраине - оба они выглядят так, что хочется купить абсолютно все. Что мы видим у нас: почти нет людей, нет продуктов, а если есть то, что они не соответствуют никаким санитарным нормам. Действительно, о том, как должен измениться Центральный и Октябрьский рынки, споры ведутся уже давно. Была даже идея перенести торговые площади за город, а на месте Центрального рынка построить ТРЦ. Но от этой идеи отказались. В итоге рынки словно застыли в далеких 90-х.

- Даны поручения и указания, думаю, что в ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону - необходимо просто приложить голову и руки, - говорит Илья Вячеславович. - Тем более впереди зима и у меня сложилось ужасное впечатление от того, что люди торгуют в 25-градусный мороз! Были даны указания, но мы видим, что они не выполнены, поэтому будем предпринимать другие шаги.

Речь идет о кадровых изменениях, то есть с руководством рынка уже проведена беседа о том, что если ситуация не поменяется - свои посты придется оставить.