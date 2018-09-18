У Центральной диспетчерской службы в Кирове сменился руководитель

18 Сент. 09:15 2018-09-18T11:30:14+03:00

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В Кирове сменился руководитель Центральной диспетчерской службы. На место Александра Рыболовлева назначен Олег Семаков, который ранее возглавлял департамент городского хозяйства.

Напомним, что еще 18 июля 2018 года руководитель Контрольно-счетной палаты города Елена Мерзлякова доложила депутатам Кировской городской думы об итогах проверки МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта».

Контролеры нашли ряд нарушений в работе учреждения. Так, ЦДС получает субсидию из городского бюджета, на которую она должна вести учет работы маршрутных перевозчиков в соответствии с условиями договоров, собирать, хранить и обрабатывать данные с навигационных терминалов, установленных на городском пассажирском транспорте. Но КСП выяснила, что ЦДС как юридическое лицо самостоятельно не занималась внедрением проездных карт, эту задачу Центральная диспетчерская служба возложила на ООО «Электронный проездной». Причем ОООшку ЦДС сама и учредила без разрешения городской администрации, что является нарушением законодательства о муниципальных учреждениях.

После доклада депутаты рекомендовали администрации города принять решения по ЦДС, видимо, что и было сделано.

Напомним, что ранее, после проверки КСП, также были обнаружены множественные нарушения в работе еще одного подведомственного городу предприятия - АТП. Где также сменили руководство.