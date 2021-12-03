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Общество3 декабря 2021 12:00

В Кировской области сняли карантин по птичьему гриппу и африканской чуме свиней

Ограничения отменили после выполнения всех необходимых действий
Анастасия Калашникова
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Вспышка птичьего гриппа произошла в Зуевском районе в конце октября.

Вспышка птичьего гриппа произошла в Зуевском районе в конце октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отменили карантин по птичьему гриппу и африканской чуме свиней. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Напомним, в Зуевском районе в конце октября произошла вспышка птичьего гриппа, из-за которого пришлось уничтожить тонны особей и всю продукцию местной фабрики. На данный момент истек 21 день с момента убоя последней птицы и ликвидации всего, что могло содержать инфекцию. Карантин в районе снят указом губернатора области.

Аналогичным образом поступили в Санчурском районе, где ДНК вируса АЧС нашли в мясе, продающемся в местных магазинах. Из шести точек изъяли всю продукцию и уничтожили. После этого карантин по африканской чуме свиней сняли.