В Кировской области сняли карантин по птичьему гриппу и африканской чуме свиней

Вспышка птичьего гриппа произошла в Зуевском районе в конце октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отменили карантин по птичьему гриппу и африканской чуме свиней. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Напомним, в Зуевском районе в конце октября произошла вспышка птичьего гриппа, из-за которого пришлось уничтожить тонны особей и всю продукцию местной фабрики. На данный момент истек 21 день с момента убоя последней птицы и ликвидации всего, что могло содержать инфекцию. Карантин в районе снят указом губернатора области.

Аналогичным образом поступили в Санчурском районе, где ДНК вируса АЧС нашли в мясе, продающемся в местных магазинах. Из шести точек изъяли всю продукцию и уничтожили. После этого карантин по африканской чуме свиней сняли.