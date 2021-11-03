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Происшествия3 ноября 2021 15:13

В Кирове и 10 районах региона ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Мероприятия по ликвидации очага болезни продолжаются
Анастасия Калашникова
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Вспышка птичьего гриппа произошла на одном из зуевских предприятий.

Вспышка птичьего гриппа произошла на одном из зуевских предприятий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 10 районах Кировской области введен режим ЧС из-за птичьего гриппа. Как сообщает региональное управление ветеринарии, это Зуевский, Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий, Слободской, Омутнинский, Фаленский, Унинский, Богородский, Куменский и Сунской муниципалитеты, а также город Киров.

По состоянию на вечер 2 октября из личных подсобных хозяйств изъяли 549 головы птицы. В эпизоотическом очаге сожгли порядка 230 тонн зараженных особей. После уничтожения проводится дезинфекция корпусов. Работы проводят более 70 специалистов.

Напомним, 28 октября в Зуевском районе выявили высокопатогенный птичий грипп. Накануне на местном предприятии от болезни погибло 800 куриц. Сейчас дороги, ведущие к эпизоотическому очагу, перекрыты, развернут КПП. Продукцию предприятия изымают и уничтожают. Из частных хозяйств птиц также забирают. Правительство области пообещало компенсировать убытки.