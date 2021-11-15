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Происшествия15 ноября 2021 14:58

В Санчурском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Всю инфицированную продукцию уничтожают
Анастасия Калашникова
ДНК вируса выявили в продукции, которую продавали в местных магазинах.

ДНК вируса выявили в продукции, которую продавали в местных магазинах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санчурском районе установили карантин по афрриканской чуме свиней. Информацию сообщает областное управление ветеринарии.

ДНК вируса выявили в пробах продукции, которую продавали в местном магазине. Ведомство подтвердило его наличие протоколами испытаний. Сейчас на территории всего района установлен карантин по указу губернатора области. Ветеринарная служба уничтожает инфицированную продукцию и проводит мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней, а также нераспространению возбудителя заболевания.

Напомним, ранее в Зуевском районе ввели режим ЧС из-за эпидемии птичьего гриппа. В конце октября произошел массовый падеж кур на одном из местных предприятий, а после у них выявили заболевание. Продукцию и птиц предприятия и местных жителей изымают и утилизируют.