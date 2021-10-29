В Зуевском районе введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Оставшееся поголовье птиц будет уничтожено в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 28 октября, в Зуевском районе был введен режим ЧС. Причиной стала массовая гибель кур на птицефабрике ООО «Зуевское любимое». На предприятии выявили птичий грипп. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Принято решение уничтожить все оставшееся поголовье, продукты переработки птицы и яиц, а также изъять их из торговых сетей. Жителям региона рекомендовано не употреблять в пищу сырые яйца и мясо курицы, проводить их термическую обработку. Продукцию производителя ООО «Зуевское любимое» необходимо утилизировать.

Отметим, что некоторые штаммы птичьего гриппа опасны для человека. Заболевание часто протекает в тяжелой форме и вызывает опасные для здоровья осложнения.