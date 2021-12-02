Депутаты кировского ОЗС проголосовали за введение QR-кодов практически везде

QR-коды будут использоваться в культурных учреждениях, магазинах, объектах общепита и на всех массовых мероприятиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты кировского Заксобрания поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба ОЗС.

Законопроект подразумевает собой использование QR-кодов либо документа, подтверждающего перенесенную болезнь или медотвода, в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общепита и магазинах. Исключение - организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также аптеки.

Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, сейчас ее рассматривают регионы, после чего будет приниматься решение на федеральном уровне. В случае ее принятия нормы закона будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. При этом региональные власти сами будут принимать решение об использовании кодов и утверждать список объектов, где они потребуются.

В Кировской области заочное голосование состоялось 2 декабря. Инициативу поддержали большинством голосов, сообщает пресс-служба ОЗС. Депутаты также направили ряд предложений в Госдуму - к примеру, позволить людям посещать мероприятия и организации при наличии документа о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины.