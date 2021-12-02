В Кирове начинают заливать катки и ставить новогодние ели

Работы завершат к 15 декабря, если позволит погода. Фото: admkirov.ru

В Первомайском районе начали подготовку новогодних площадок. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Работы идут в Гагаринском парке и на территории бывшего стадиона в Коминтерне. В первой точке на текущей неделе установят и украсят праздничную елку. В ближайшие дни начнут заливать каток. Работы могут завершить к 15 декабря - в зависимости от погоды. К сезону также подготовят несколько хоккейных коробок.

Общественные территории также украсят. К примеру, у здания Первомайского теруправления расставлены световые фигуры. Ведомство заодно объявило конкурс на лучшее новогоднее оформление и приглашает всех - жильцов, активистов, УК и предпринимателей - поучаствовать в нем. Теруправление будет принимать заявки до 24 декабря.

Отметим также, что на подготовку площадок выделили 416 тысяч рублей. В нее входят заливка и обустройство катков, праздничное оформление, организация точек общепита, проката коньков и места для переодевания, а также установка ограждений.