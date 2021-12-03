В Кирове возможно повышение цен на проезд в общественном транспорте из-за подорожавшего топлива

Ситуация с ценами на топливо, по словам Пырлога, близка к критической. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове могут вновь поднять цены на проезд в общественном транспорте. Такое предположение высказал руководитель кировского АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале. По его словам, ситуация с ростом цен на дизельное топливо приближается к критической.

- Только для АО «АТП» сумма ежемесячных платежей за топливо возросла на три миллиона рублей. По итогу года мы недосчитаемся из-за этого 36 миллионов рублей. Из-за роста стоимости топлива выросла и стоимость запчастей, материалов и масел за год более чем на 25%, - сообщает Пырлог.

По его словам, если на федеральном уровне в срочном времени не примут меры поддержки транспортных предприятий, то рост цен на проезд неизбежен. Частных перевозчиков, говорит Пырлог, сейчас в нашем регионе больше, чем государственных, и «ничто не помешает им заявиться на повышение тарифа в РСТ». Многие регионы так и поступили - по той же причине. Гендиректор АТП высказал надежду на то, что в нашей области до такого не дойдет.