Главные новости с 8 по 14 августа в Кирове: замена Осипова на Симакова, приговор Плитко, благоустройство парка за 87 миллионов и суд над кировчанином, похитившим в Коми ребенка

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 15 августа, за окном +23 градуса, солнечно, без осадков. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть по этой ссылке, на весь месяц - тут. График отключения электричества на сегодня можно узнать здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, вспоминаем главные события ушедшей.

ЗАМЕНА ОСИПОВА НА СИМАКОВА

На позапрошлой неделе стало известно, что глава мэрии Кирова Дмитрий Осипов покидает свой пост. Причины ухода пояснил врио губернатора Александр Соколов: сити-менеджер (теперь уже бывший) принял на работу родственника, чем нарушил антикоррупционное законодательство. 9 августа депутаты Гордумы согласовали его отставку и передали бразды правления Вячеславу Симакову. На должности с приставкой «исполняющий полномочия» он будет трудиться до назначения Гордумой нового главы администрации.

ПРИГОВОР ПЛИТКО

10 августа вынесли приговор бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко, пойманному на взяточничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались подельники по ОПГ: бывший директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев и его зам Алексей Ушнурцев. Троицу судили за получение взяток, а Туева - еще и за хищение вверенного имущества. В итоге Плитко получил 11 лет колонии строгого режима с штрафом в 25 миллионов рублей. Туева и Ушнурцева приговорили к 4 и 3,5 годам колонии строгого режима.

ДТП С ПОГИБШИМ РЕБЕНКОМ

9 августа в Мурашинском районе случилась жуткая авария: на федеральной трассе «Вятка» столкнулись две иномарки. Удар получился сильным, одну из машин выбросило с дороги на обочину. В ДТП скончались три человека - 59-летний мужчина, 76-летняя женщина и 8-летний ребенок. Травмы разной степени тяжести получили еще четыре человека - мужчины 37 и 76 лет, 33-летняя женщина и 6-летняя девочка. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание, которое грозит по ней виновнику - до семи лет лишения свободы.

СУД НАД КИРОВЧАНИНОМ, ПОХИТИВШИМ РЕБЕНКА

На днях стало известно о совершенно дикой истории: 25-летний парень из Кирова, находясь в Республике Коми, похитил восьмилетнюю девочку. По версии прокуратуры, он затолкал ребенка в автомобиль силой и увез от места нахождения. Позже он остановил машину по просьбе школьницы, после чего той удалось сбежать и позвать на помощь. Задержали его уже в Кирове, где он сознался, что решил, будто его автомобиль при движении задел девочку. Опасаясь ответственности за предполагаемое ДТП, а также наказания за нарушение запрета о невыезде из Кирова, он решил увезти малышку подальше от места «происшествия». Теперь его будут судить за похищение ребенка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ЗА 87 МИЛЛИОНОВ

Именно такую сумму готовы выделить городские власти на работы в парке имени Кирова. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется благоустройством. Работы у него будет немало: емонтаж старых лестниц, пирса, ограждений и установка новых, расчистка территории от деревьев и кустарников и посадка новых, укрепление берегов пруда, устройство амфитеатра и установка камер наблюдения. Провести благоустройство подрядчик должен будет до 20 декабря 2022 года. Сейчас идет подача заявок на конкурс, победителя огласят 23 августа.

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