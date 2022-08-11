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Общество11 августа 2022 6:01

В Кировской области полицейские и сотрудники ГИМС спасли тонущего мужчину

Патруль по счастливой случайности оказался рядом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина отдыхал на реке с другом и решил искупаться, но не рассчитал своих сил и стал тонуть.

Мужчина отдыхал на реке с другом и решил искупаться, но не рассчитал своих сил и стал тонуть.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Оричевском районе транспортные полицейские и сотрудники ГИМС спасли тонущего человека. Об этом сообщает кировский ЛО МВД на транспорте.

Инцидент произошел на реке Вятке. В ходе совместного рейда патруль заметил тонущего мужчину. Он находился примерно в полутора километрах от берега и еле держался на плаву, периодически уходя под воду. Правоохранители подплыли к нему на лодке на максимально возможное расстояние и помогли ему подняться на борт. Убедившись, что жизни мужчины ничего не угрожает, его доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Спасенный позднее рассказал, что он отдыхал на Вятке вместе с другом. Решив искупаться, он не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко и начал тонуть. Жизнь ему спасли оперативные и грамотные действия правоохранителей, оказавшихся, на его счастье, поблизости.