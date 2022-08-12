В Кирове с 4 этажа выпал двухлетний ребенок

Мальчик смог забраться на балконе на подоконник и открыл окно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улице Физкультурников из окна четвертого этажа выпал 2-летний ребенок. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В ведомстве пояснили, что мать малыша готовила на кухне еду. А мальчик, оставшись без присмотра, забрался на балконе на подоконник. И ему удалось раздвинуть створки окна. Высунувшись, ребенок не удержался и упал на крышу пристроенного к дому магазина.

Малыш остался жив, но получил травмы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. А полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сотрудники УМВД России по Кировской области еще раз напоминают жителям региона:

- следите за тем, чтобы дети не играли возле открытых окон и балконных дверей;

- не оставляйте малышей без присмотра;

- не открывайте окна - для проветривания используйте вертикальный режим или верхние форточки;

- уберите мебель и другие предметы, по которым ребенок может взобраться на подоконник;

- поставьте на окна решетки или специальные замки (блокираторы, ограничители, цепочки);

- не показывайте малышу, как открывать окно: чем позднее он научится это делать, тем лучше для его безопасности;

- не держите малыша на руках у раскрытого окна: ребенок может вырваться, увидев что-то интересное.