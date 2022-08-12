Власти Кирова ищут подрядчика, который благоустроит парк у цирка за 87 миллионов рублей

Работы должны быть завершены до конца декабря. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

На благоустройство парка имени Кирова потратят 87 миллионов рублей. Информация появилась на сайте гозакупок.

Власти объявили конкурс по поиску подрядчика, который займется работами. В их число входит демонтаж старых лестниц, пирса, ограждений и установка новых, расчистка территории от деревьев и кустарников и посадка новых, укрепление берегов пруда, устройство амфитеатра. Подрядчик также установит камеры видеонаблюдения в парке.

На данный момент идет подача заявок на конкурс, которые прекратят принимать 19 августа. Победителя конкурса определят 23 августа. Организация, которая займется благоустройством парка, должна закончить работы до 20 декабря 2022 года.