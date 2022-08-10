Прогноз погоды на август 2022 в Кирове: на смену прохладе вновь придет потепление

Грядущие выходные в Кирове окажутся умеренно теплыми и солнечными
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В августе температура на юге региона будет держаться в пределах климатической нормы. На севере же Кировской области столбик термометра окажется на 1-2 градуса выше. Подробнее о погоде рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА ОКАЖЕТСЯ ДОЖДЛИВОЙ
Первая декада августа стала по-настоящему теплой и засушливой. Усиление жары в Кировской области совпало с ослаблением антициклона. Из-за этого 9 августа в регионе прошли локальные ливни и грозы, наступило похолодание. Местами жители заметили град.
Вторая декада месяца ожидается более прохладной, также возможны дожди. Однако в третьей декаде метеорологи-любители вновь прогнозируют поступление более теплого воздуха, благодаря чему в регионе установятся комфортные температуры.
Количество осадков в области ожидается на уровне привычных значений. При этом особенно дождливой может оказаться вторая половина месяца.
В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА В КИРОВЕ УСТАНОВИТСЯ ЖАРА
По прогнозам Gismeteo.ru, с 10 по 14 августа в Кирове ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха составит +21…+23 градуса. Ночами ожидается до +12…+14.
Начиная с 15 августа, в дневное время суток в городе столбик термометра будет подниматься до +27…+29 градусов. Ночью прогнозируется +15 градусов. Местами возможны небольшие дожди.
После 20 числа в Кирове станет прохладнее. Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до 21 градуса. Ночами возможно похолодание до +6. Осадков в этот период не ожидается.
С 25 августа в городе снова начнется потепление. Местами воздух будет прогреваться до +23…+25 градусов. При этом до конца месяца прогнозируют дожди.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Холодным и дождливым в Кировской области выдался август 1980 года.
По-настоящему летним месяц оказался в 2007 и 2010 годах.
Аномально жаркий август зафиксировали в 2016 году. Тогда средняя месячная температура воздуха превысила норму на 4 градуса.
Август 2021 года оказался теплым и сухим. В конце второй декады в регионе наблюдалась 35-градусная жара.