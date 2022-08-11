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Общество11 августа 2022 8:50

В Кирове запустили сбор помощи для бездомных животных

Благотворительная акция пройдет с 11 по 28 августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всю собранную помощь передадут приютским животным.

Всю собранную помощь передадут приютским животным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове запустили благотворительную акцию «Хвостатый друг», направленную на сбор помощи бездомным животным. Об этом сообщает горадминистрация.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа. Акция продлится с 11 по 28 августа. В ее рамках все желающие кировчане могут собрать необходимую помощь для приютских животных. Это корма, витамины, крупы, игрушки, миски, переноски, поводки и бинты.

Если вы хотите помочь хвостикам, принести вещи можно в Центр местной активности Октябрьского района по адресу: Киров, улица Преображенская, 74.