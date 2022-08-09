В Кировской области в ДТП погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок

Авария произошла на трассе «Вятка». Фото: ГИБДД Кировской области

В Мурашинском районе два человека погибли и три пострадали в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 9 августа, в 14.20. На 483 км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Тигуан». Причины аварии на данный момент неизвестны. По предварительным данным ведомства, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. Травмы получили три человека, среди них - шестилетняя девочка.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение по трассе частично ограничено, осуществляются регулировочные действия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.