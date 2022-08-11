Пост сдал, пост принял: обязанности главы горадминистрации вместо уволенного Дмитрия Осипова будет исполнять Вячеслав Симаков

Вячеслав Симаков будет исполнять обязанности главы администрации Кирова до назначения нового сити-менеджера. Фото: admkirov.ru

9 августа сити-менеджер Кирова Дмитрий Осипов отправился в отставку. Исполнять его обязанности временно будет Вячеслав Симаков, замглавы администрации города. Какие события этому предшествовали к этому пришло, рассказывает «Комсомолка».

КАК ДЕПУТАТЫ ВЫБРАЛИ ОСИПОВА

Дмитрий Осипов пришел к управлению городом после ухода (практически побега) Ильи Шульгина. Изначально в предвыборную гонку включились три кандидата: Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков. Осипов на тот момент исполнял обязанности заместителя сити-менеджера.

Конкурс на должность главы администрации срывался несколько раз, и в итоге Бикалюк просто снял свою кандидатуру. Что касается Осипова, то его депутаты гордумы изначально не приняли. Некоторые даже с недоверием отнеслись к решению конкурсной комиссии. Однако на повторном заседании набралось достаточное количество голосов «за», и Осипов официально стал новым сити-менеджером Кирова.

КАК ГОРОЖАНЕ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В ОСИПОВЕ

Работа нового главы горадминистрации оставляла желать лучшего. Дмитрий Осипов регулярно оказывался в хвостах рейтингов градоначальников – как по ПФО, так и по всей стране. Да и итоги работы мэрии за 2021 год депутатов не удовлетворили. Кое-кто даже усомнился в том, что Осипов докладывал про работу, проделанную именно в Кирове, а не где-то еще.

Постепенно недовольство и депутатов, и горожан росло. Имя Осипова ассоциировалось с проблемами, связанными с дорогами, ливневками, и другими чисто хозяйственными мелочами. Во время очередного «великого потопа», когда ливневки на Карла Маркса не справились с потоками воды, близ мэрии образовалось немаленькое «озеро». В нем даже чуть не потонула одна из машин. Моментально поступило предложение назвать эту лужу «озером Осипова».

Дмитрий Осипов занимал пост главы мэрии Кирова с июня 2020 года. Фото: admkirov.ru

КАК ОСИПОВ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

В мае, после ухода Игоря Васильева, бразды правления регионом перенял Александр Соколов, став врио губернатора региона. И он, очевидно, разделил общую неприязнь к неумелому управленцу. По его собственным словам, Осипов «принял правильное решение», написав заявление об уходе по собственному желанию.

Многие заподозрили в увольнении Осипова конфликт интересов – такое предположение звучало даже во время обсуждения депутатами гордумы отставки сити-менеджера. Однако истинной причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства: бывший глава администрации некогда подписал контракт по трудоустройству своего родственника. Глава региона сказал об этом следующее:

- Нарушения антикоррупционного законодательства недопустимы. Никакие прежние заслуги не позволят смягчить закон.

В совокупности с предыдущими словами врио губернатора получается, что Осипова действительно попросили уйти. И даже если так, то слава богу.

КТО ЗАЙМЕТ ЕГО МЕСТО?

Если о (теперь уже бывшем) главе мэрии Кирова отзывы сыпались чуть ли не сплошь негативные, то о Вячеславе Симакове они совсем иные. Так, еще во время выборов в 2020 году депутаты уже считали, что Симаков больше подходит для должности сити-менеджера. До кадровых перестановок он занимал пост замглавы администрации города и начальника теруправления по Первомайскому району.

Народные избранники отмечают его исполнительность и ответственность, нестандартный подход к работе, коммуникабельность, хорошие способности управленца и хозяйственника, а также доверие к нему горожан. Да и сам врио губернатора Александр Соколов рекомендовал его кандидатуру, как «специалиста, не понаслышке знающего о том, что волнует жителей города».

Исполнять полномочия главы администрации Вячеслав Симаков будет с 10 августа до назначения депутатами Гордумы нового сити-менеджера.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Симаков родился 17 августа 1973 года в Кирове. Окончил Кировский политехнический техникум, Вятский государственный технический университет и Волго-Вятскую академию государственной службы. Работать начал с 1992 года в качестве автослесаря на спичечной фабрике «Красная звезда». Трудился водителем и мастером на частных предприятиях. В администрацию города попал в 2006 году, где занимал различные должности в управлении благоустройства и транспорта. С мая 2017 года работал замглавы мэрии и начальником теруправления по Первомайскому району.