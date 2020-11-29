Дмитрий Осипов остается в хвосте рейтинга градоначальников страны

Дмитрий Валерьевич впервые попал в рейтинг мэров летом текущего года. Фото: admkirov.ru

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов. В рейтинг за август-ноябрь 2020 года вошли 88 градоначальников. Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов занял 80 место.

Дмитрий Валерьевич впервые попал в рейтинг летом текущего года. За несколько месяцев градоначальник смог усилить свои позиции, но он по-прежнему остается в десятке слабейших управленцев. В период пандемии коронавируса статус градоначальника серьезно ослаб на фоне усилия губернаторского корпуса. Помимо этого, складывается впечатление, что Дмитрий Осипов дистанцировался от решения важных городских проблем, а над некоторыми просто потерял контроль: в частности, это загрязнение воздуха в Озерках, незаконные городские раскопки и неизвестные подрядчики, устанавливающие ограждения в Кирове. В целом негативная повестка сохраняется из-за сильного социального напряжения в области.

Несмотря на это администрация успешно представила стратегию социально-экономического развития города. Кроме того, прошли публичные слушания по важным городским объектам, а также обсуждения концепций парков. Дмитрий Валерьевич также провел ряд встреч с местными активистами. Безусловно, ключевым событием стало и то, что подготовка к отопительному сезону в городе прошла без срывов.

В итоге глава администрации Кирова смог подняться в рейтинге на две позиции.

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