К отопительному сезону в Кировской области готовы 97% жилых домов

В первую очередь тепло поступило в социальные учреждения области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области стартовал отопительный сезон 2020/21. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что постановлении о подаче тепла издает каждый муниципалитет.

На данный момент отопительный сезон начался в 12 районах области и в городе Кирове. В первую очередь тепло поступило в социальные учреждения: школы, детские сады, поликлиники, больницы.

Среди счастливчиков оказались: Кирово-Чепецкий, Афанасьевский, Белохолуницкий, Даровский, Куменский, Мурашинский, Нагорский, Немский, Нолинский, Советский, Богородский и Кильмезский район.

Министр энергетики и ЖКХ Андрей Балдыков рассказал, что на 15 сентября «готовность жилищного фонда Кировской области к отопительному периоду составила 97%».

Отметим, что в ближайшее время должен появиться график подключения жилых домов по Кирову. Информация будет опубликована на сайте администрации города.

Ранее «Комсомолка» писала, что в микрорайоне Вересники появится новая котельная, которая будет обеспечивать теплом 63 здания жилого и административного назначения.

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