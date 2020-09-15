Администрация Кирова уверяет: вопрос с теплоснабжением Вересников решен

Котельная выполнена из металлического каркаса и сэндвич-панелей. Фото: admkirov.ru

В Кирове в микрорайоне Вересники появится новая котельная, которая будет обеспечивать теплом 63 здания жилого и административного назначения.

- Котельная выполнена из металлического каркаса и сэндвич-панелей и состоит из 5 закрепляющихся между собой модулей. Основные достоинства данной конструкции - быстровозводимость, надежность, повышенная тепловая защита и сниженная масса, - сообщили в городской мэрии.

На данный момент конструкция готова на 97%. Планируется, что к 19 сентября котельная будет доставлена на место, а к концу месяца газоснабжающая организация должна обеспечить подключение к топливу. Сообщается, что общая стоимость работ по объекту составляет 73,5 миллиона рублей, и они выполняются в рамках концессионного соглашения, заключенного с АО «КТК».

Напомним, что в начале августа главный прокурор области Андрей Оброк объявил главе города Кирова Елене Ковалевой предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Тогда надзорное ведомство нашло ряд нарушений в подготовке к предстоящему отопительному сезону на территории города. Среди них вопрос с организацией теплоснабжения микрорайона Вересники, а также обеспечение отоплением трех многоквартирных домов в Слободе Луговые в городе Кирове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте