2020-08-04T16:52:32+03:00
Общество

Подготовка к отопительному сезону в Кирове: прокурор области объявил предостережение главе Кирова

Без теплоснабжения может остаться целый микрорайон
Андрей Сергеев
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Прокуратурой Кировской области проведена проверка и проанализирована ситуация с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 годов. Фото: epp.genproc.gov.ruПрокуратурой Кировской области проведена проверка и проанализирована ситуация с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 годов. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Прокуратура Кировской области нашла ряд нарушения в подготовке к предстоящему отопительному сезону на территории региона. Отметим, что согласно федеральному закону за организацию теплоснабжения отвечают органы местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, что ЗАО «Сувенир», обеспечивающее отоплением три многоквартирных дома в Слободе Луговые в городе Кирове, готовиться к отопительному сезону еще не начинало.

- В частности, не проведен необходимый ремонт котельной, не создан запас топлива для отопительного сезона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, администрация Кирова никак не решает вопрос с организацией теплоснабжения микрорайона Вересники. Сложившаяся ситуация может сорвать начало отопительного сезона 2020-2021 годов.

На данный момент главный прокурор области Андрей Оброк объявил главе города Кирова Елене Ковалевой предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Помимо этого, установлено, что для муниципальной котельной № 6 в городе Котельниче не заключены контракты для поставки угля, а его запас не создан.

- Во избежание нарушения права граждан при организации и предоставлении услуг по теплоснабжению прокурор области подписал предостережение для последующего его объявления главе города Котельнич Андрею Лыкову, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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