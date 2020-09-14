Тепло в квартиры чепчан поступит 21 сентября

В Кирове отопление в социальных учреждениях начнет появляться 15 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Согласно документу, 15 сентября начнется подключение социальных учреждений: больниц, садиков, школ и так далее. Подключение будет проходить по заявкам потребителей. Тепло же в квартиры чепчан придет через неделю - с 21 сентября.

В Кирове отопление в социальных учреждениях начнет появляться 15 сентября. А вот для жилого фонда будет разработан график очередности включения систем отопления – с учетом необходимости сохранения гидравлических режимов.

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