Кировчанин разбил окно здания областного правительства кирпичом с посланием

После обращения кировчанина в окне здания красуется вот такая дыра. Фото: vk.com/etotkirov

В Кирове разбили окно в здании областного правительства. Пост об этом появился в группе «Типичный Киров». Автор, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что это сделал житель региона, пришедший на пикет.

Кирпич, брошенный в окно здания, был весьма своеобразным криком о помощи. Как выяснилось, на нем было написано послание. Неизвестный вандал таким образом попросил отремонтировать дороги и решить вопрос с доставкой детей в школу из сел Трехречье и Ральники. «Попросил так попросил», - иронизирует автор поста.

В комментариях неизвестного, как ни странно, кировчане поддерживали наперебой:

- А по-другому не достучаться!

- Герой нашего времени.

- Какой молодец!

- Вот это называется «донести просьбу до власти».

- Не одобряю, но понимаю.

- Настоящий мужик! Почет и уважение!

- У народа начинает накипать.

Скорее всего, если «посланника» найдут, ему будет грозить статья «Вандализм» либо «Хулиганство». Вероятно, неизвестный отделается штрафом или исправительными работами.