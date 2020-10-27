Кировчане могут определить, каким будет парк у цирка

В 2020 году в Кирове в парке С.М. Кирова провели ежегодные работы по благоустройству. Фото: admkirov.ru

В Кирове на 2021-2023 года намечена масштабная реконструкция двух городских парков - имени С.М. Кирова и Ю.А. Гагарина. Сейчас проектная группа работает над формированием общественного задания. К концу текущей недели разработчики планируют опубликовать первые наработки в группе «Делаем парк им. Кирова вместе».

Помимо этого, горожан призывают пройти онлайн-опрос о парке имени С.М. Кирова. Так, жителей областного центра просят оценить качество инфраструктуры, предложить типы спортивных площадок, зон отдыха, которые нужны в парке.

- Мы разрабатываем концепцию и прислушиваемся к запросам и пожеланиям горожан, поэтому количество и разнообразие мнений помогут обогатить проект нужными для кировчан решениями, - говорится в группе сообщества.

Ранее участники проектной группы встретились в парке с жителями города, чтобы выслушать их пожелания. Кроме того, масштабное обсуждение будущей концепции прошло 4 октября.

Авторы опросы считают, что совместная работа активистов, местных сообществ, власти и бизнеса поможет определить цели, задачи и выявить проблемы парка.

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