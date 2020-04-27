Парк имени Кирова ждет масштабная реконструкция в 2021 году
В 2020 году в Кирове в парке С. М. Кирова проведут ежегодные работы по благоустройству, а в 2021 году планируют провести масштабную реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В текущем году запланированы работы по ремонту скамеек и тротуаров. Работы планируют начать в мае-июне. Кроме того, в парке оформят клумбы, цветники и газоны.
- Этот парк, один из крупнейших в областном центре, - излюбленное место отдыха кировчан, - отметили в департаменте городского хозяйства. - Несколько десятилетий серьезных работ здесь не проводилось, и состояние этой общественной территории вызывает справедливые нарекания у многих горожан.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для благоустройства парка. Планируется отремонтировать все тротуары, реконструировать береговую линию пруда, создать парковые площадки, в том числе детские зоны с новыми игровыми элементами. Работы планируют начать в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU