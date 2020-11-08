Загрязнение воздуха в Озерках: жители микрорайона устроили флешмоб с колясками

Жители района массово жалуются на едкий дым. Фото: vk.com/ecovyatka

В субботу, 7 ноября, жители Озерков вышли на пикет против загрязнения воздуха в микрорайоне.

- Поддержать свой микрорайон вышли мамы со своими детьми, - рассказали активисты из сообщества «За чистую Вятку». - Ведь педиатры рекомендуют гулять с детками ежедневно не менее часа.

Активисты уверены, несмотря на приостановку деятельности и многочисленные проверки предприятия продолжают отравлять воздух в микрорайоне.

- Даже после серьезного резонанса промзона дымила каждый день, - написал активист Валерий Семенищев на своей странице в социальных сетях. - Задымление и запах гари в микрорайоне происходят даже после двух успешных проверок.

На данный момент сотрудники различных государственных ведомств продолжают проверять работу предприятий, которые расположены в черте микрорайона. Помимо этого, региональный министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал, что отбор проб воздуха ведется ежедневно. Выезды происходят как в рабочие дни, так и в выходные.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне.

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