В «Озерках» количество вредных веществ в воздухе превышено в два раза

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на ночные выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Кировские общественники провели оценку качества воздуха в микрорайоне «Озерки». Результаты исследования опубликованы в группе «За чистую Вятку!».

Активисты рассказали, что проводили анализ воздуха в течение дня с помощью специального прибора, который замеряет взвешенные частицы (РМ10 и РМ2.5), углекислый газ, летучие органические вещества и формальдегид.

В микрорайоне «Озерки» общественники зафиксировали двукратное превышение норматива. Фото: vk.com/ecovyatka

- При первом выезде содержание РМ2.5 было на уровне около 20 микрограмм на кубометр, - рассказали общественники. - В это время сжигания не было. Во вторую поездку концентрация уже составляла 400 микрограмм на кубометр. Как вы понимаете - не просто так выросла концентрация в 20 раз. Одна из организаций на Мостовой в это время сжигала что-то на своей территории открытым способом.

Отметим, что всемирной организацией здравоохранения РМ10 и РМ2.5 отнесены к наиболее опасным веществам.

- В силу крошечного размера, они могут проходить сквозь большую часть защитных механизмов человеческого тела, - поделились активисты. - Попадая в организм, они накапливаются там, и со временем могут привести к значительному ухудшению здоровья, в первую очередь - органов дыхания.

Помимо этого, в постановлении главного государственного санитарного врача РФ максимальные нормативы для РМ2.5 определены в 160 мкг. Получается, что в микрорайоне «Озерки» общественники зафиксировали двукратное превышение норматива.

Ранее свою проверку начали сотрудники региональной природоохранной прокуратуры.

- Обнаружено множество следов сжигания отходов, хотя их возгорания на момент выезда не наблюдалось, - сообщил прокурор Роман Фесенко. - Проведен опрос руководителей предприятия. Проверочные мероприятия будут продолжены и на других промышленных площадках.

Коме того, сотрудники Роспотребнадзора будут проводить лабораторные анализы проб воздуха на присутствие загрязняющих веществ для сбора необходимой доказательной базы.

Напомним, что жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на ночные выбросы. Едкий дым появляется в вечернее и ночное время. Люди просыпаются по ночам от удушливого запаха горелой пластмассы и резины. Некоторые жалуются на головную боль. По словам жителей, источником выбросов может быть предприятие, расположенное в промышленной зоне по улице Мостовой. Многие предполагают, что там обжигают изоляцию с проводов или же избавляются от каких-либо отходов.

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