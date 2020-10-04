Прокуратура заинтересовалась «Озерками»

Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области. Фото: прокуратура Кировской области

Прокуратура Кировской области проверит информацию о загрязнении воздуха в микрорайоне «Озерки» города Кирова. Местные жители неоднократно жаловались на ночные выбросы с соседнего предприятия. Едкий дым появляется в вечернее и ночное время. Люди просыпаются по ночам от удушливого запаха горелой пластмассы и резины. Некоторые жалуются на головную боль.

По словам жителей, выбросы могут исходить от предприятия, расположенного в промышленной зоне по улице Мостовой. Многие предполагают, что там обжигают изоляцию с проводов или же избавляются от каких-либо отходов.

- Решается вопрос о привлечении к проведению проверки специалистов регионального управления Росприроднадзора и министерства охраны окружающей среды для отбора проб воздуха, проведению обследования для установления причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

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