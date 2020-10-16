Прокуратура нашла еще два предприятия, которые отравляют воздух в Озерках

Производственные площадки расположены на улице Мостовой, д. 32. Фото: admkirov.ru
Межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе еще двух предприятий в микрорайоне Озерки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверила работу ООО «Стэп Плюс» и ООО «Стэп Металл», которые работают с черными и цветными металлами. При эксплуатации оборудования, установленного на предприятиях происходят выбросы в атмосферу. Помимо этого, на территориях организаций отсутствует санитарно-защитная зона.
По результатам проверки прокурор внес руководителям компаний представления об устранении выявленных нарушений.
Напомним, ранее нарушения были выявлены в ООО «Транском» и ООО «Энерго». Подробнее здесь.
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