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Прокуратура нашла еще два предприятия, которые отравляют воздух в Озерках

На ООО «Стэп Плюс» и ООО «Стэп Металл» отсутствует санитарно-защитная зона
Виктор КарповВиктор Карпов
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Производственные площадки расположены на улице Мостовой, д. 32. Фото: admkirov.ru

Производственные площадки расположены на улице Мостовой, д. 32. Фото: admkirov.ru

Межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе еще двух предприятий в микрорайоне Озерки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила работу ООО «Стэп Плюс» и ООО «Стэп Металл», которые работают с черными и цветными металлами. При эксплуатации оборудования, установленного на предприятиях происходят выбросы в атмосферу. Помимо этого, на территориях организаций отсутствует санитарно-защитная зона.

По результатам проверки прокурор внес руководителям компаний представления об устранении выявленных нарушений.

Напомним, ранее нарушения были выявлены в ООО «Транском» и ООО «Энерго». Подробнее здесь.

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