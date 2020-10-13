Работу «дымящего» предприятия в Коминтерне временно приостановили

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на ночные выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Одно из «дымящих» предприятий в Озерках все-таки временно прикрыли. По сообщению пресс-службы правительства, производство, занимающееся литьем легких металлов, прекращает свою работу с 19:30 12 октября вплоть до судебного решения.

Напомним, 13 октября межрайонный природоохранный прокурор подал в суд иск о приостановлении работы предприятий. Также материалы проверки направили в региональное министерство охраны окружающей среды. Оно и вынесло постановление о приостановке деятельности. Запрет на работу стал административным наказанием для юрлица, нарушающего природоохранное законодательство.

Протокол с материалами вскоре передадут в районный суд для решения о приостановлении работы предприятия на срок до 90 суток.