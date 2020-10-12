Прокуратура через суд требует остановить работу «дымящих» предприятий в Коминтерне

Результаты проверки показали: нарушения в работе предприятий действительно есть. Фото: admkirov.ru

Работу «дымящих» предприятий в Коминтерне приостановят. По крайней мере, иск в суд уже подан. Информацию об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Ведомство проверило работу предприятий ООО «Транском» и ООО «Энерго», на которые жаловались жители Озерков. Выяснилось, что источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используют без санитарно-защитной зоны. Кроме того, ООО «Энерго» еще и нарушало норматив по их массе. Дело в том, что на производстве не было установок очистки газов.

Межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск о приостановлении работы предприятий до устранения нарушений. Также материалы проверки ушли в министерство охраны окружающей среды. Виновных хотят привлечь к административной ответственности за «нарушение правил охраны атмосферного воздуха».

Проверки будут продолжаться. Результаты рассмотрения актов реагирования контролирует прокуратура.