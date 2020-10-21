Загрязнение воздуха в Озерках: ведомства проверяют все предприятия

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Сотрудники различных государственных ведомств проверят все промышленные предприятия, которые расположены в микрорайоне Озерки. На сегодняшний день по решению Первомайского суда на 90 дней приостановлена работа компании «Энерго». Выбросы в атмосферу зафиксированы также от предприятия «Стэп». Помимо этого, межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе еще двух предприятий ООО «Стэп Плюс» и ООО «Стэп Металл».

Региональный министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал, что отбор проб воздуха ведется ежедневно. Выезды происходят как в рабочие дни, так и в выходные. Кроме того, за ситуацией в Озерках следят и общественники. Так, активисты из сообщества «За чистую Вятку!» зафиксировали двукратное превышение вредных веществ в воздухе.

Активист Валерий Семенищев рассказал, что несмотря на приостановку деятельности и многочисленные проверки предприятия продолжают отравлять воздух в микрорайоне.

- А решена ли проблема? Даже после серьезного резонанса промзона дымила каждый день, - написал Валерий Семенищев на своей странице в социальных сетях. - Задымление и запах гари в микрорайоне происходят даже после двух успешных проверок. Только представьте - приехавших с проверкой сотрудников прокуратуры заставляют сначала проходить инструктаж по технике безопасности. Смогут ли что-то найти прокуроры к моменту окончания такой лекции? И кто может позволить себе такую наглость?

В пресс-службе правительства сообщили, что к проведению проверок приглашают активистов. Сейчас рассматривается возможность развития системы общественного контроля с использованием средств оценки качества атмосферного воздуха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте