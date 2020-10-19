Работу «дымящего» производства в Озерках остановили на 90 суток

Теперь работу предприятия, на которое жаловались жители Озерков, остановили на три месяца. Фото: admkirov.ru

Работу одного из «дымящих» предприятий в Коминтерне заморозили на три месяца. Решение вынес суд по результатам материалов дела, переданных природоохранной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В суде установили, что предприятие действительно нарушало правила эксплуатации, не используя специальные сооружения для очистки газов, выбрасываемых в атмосферу. Наказанием стала приостановка деятельности на 90 суток. Постановление должно быть немедленно исполнено.

Напомним, 8 октября по многочисленным жалобам кировчан на загазованность воздуха в Озерках прокуратура и полиция провели проверки. В результате выяснилось, что у предприятия по литью легких металлов не было газоочистного оборудования. И, как следствие, в воздух попадали загрязняющие вещества - как на территории производства, так и прилегающей территории. 12 октября региональное министерство охраны окружающей среды составило протокол о приостановке деятельности предприятия до решения суда, что и было сделано.