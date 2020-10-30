Кировские подрядчики заплатят три миллиона рублей за незаконные раскопки

За незаконно разрытый город и перекрытые дороги подрядчикам придется дорого заплатить. Фото: admkirov.ru

По информации пресс-службы кировской мэрии, с начала года в Ленинском районе зафиксировали 19 незаконных раскопок. За них подрядчикам вынесли 87 постановлений о уплате штрафов на общую сумму 392 тысячи рублей.

Еще большую сумму придется заплатить тем, кто перекапывал Первомайский район. На его территории нашли 21 место проведения земляных работ. Основным нарушителем стало ООО «Компания ЭкоСистем», перерывшее почти половину города. Сейчас на «копателей» в Первомайском районе составили девять протоколов общей суммой в 600 тысяч рублей штрафа, и еще семь появятся в ноябре.

В Октябрьском районе зафиксировали 13 незаконных раскопок за три месяца. Все они принадлежали все той же «Компании ЭкоСистем». За них организации вынесли 112 постановлений на общую сумму более 2,3 миллиона рублей.

Наименьшее количество нарушений оказалось в Нововятском районе. Там за незаконные земляные работы составили всего шесть протоколов на 66 тысяч рублей.