Чебоксарцы продолжают незаконно перекапывать Киров

Участок дороги на улице Володарского был ранее отремонтирован по федеральной программе. Фото: admkirov.ru

На улице Володарского незаконно перекрыли дорогу. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на участке проводились земляные работы, не согласованные с властями.

Ночью, 16 октября, рабочие ООО «Компания Экосистем» вскрыли дорожное полотно на участке улицы Володарского от Воровского до Красноармейской. Сами же работы проводились без ордера на земельные работы, а также администрация города не издавала постановление об ограничении движения.

- «Компания Экосистем» является подрядчиком «КТК» - рассказал начальник первомайского теруправления Вячеслав Симаков. - Организация никогда не получает соответствующие разрешительные документы на свои работы, а проведение раскопок проходит с многочисленными нарушениями. Делается все в разрез с существующими нормативами.

Вячеслав Симаков также подчеркнул, что участок дороги на улице Володарского был ранее отремонтирован по федеральной программе. Сейчас теруправление обратилось в полицию для того, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.

Ранее «КТК» уже была оштрафована на 600 тысяч рублей за проведение земляных работ чебоксарской «Экосистем».

- На сегодня зафиксировано уже более 30 незаконных раскопок, выполненных ООО «Компания Экосистем», - сообщили в департаменте городского хозяйства.

Активизация городских властей за контролем земельных работ связанна с проверкой прокуратуры, которая в начале октября нашла множественные нарушения. В связи с этим глава администрации Кирова Дмитрий Осипов получил представление от прокуратуры.

Уже 16 октября сити-менеджер на оперативном совещании с руководством «КТК» распорядился: «до 15 ноября необходимо прекратить все земляные работы, кроме тех, которые проводятся для устранения аварий на теплосетях. Без веских причин ордера на их проведение продлеваться не будут». Помимо этого, Дмитрий Валерьевич пообещал, что все сведения о незаконных раскопках в городе будут передаваться в правоохранительные органы.

На фоне непростой ситуации в городе в СМИ появилась информация об уходе директора «КТК». Уточняется, что Дмитрий Яшин покинул свой пост по собственному желанию.

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