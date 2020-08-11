В Кирове создали интерактивную карту раскопок

Все изменения на карте отображаются практически сразу. Фото: arcgis-srv.admkirov.ru/

Карта земельных работ в Кирове стала доступна для просмотра всем горожанам. Каждый желающий может ознакомиться с раскопками, которые проходят сейчас в городе. Более того, доступна информация о подрядчике и сроке работ.

В управлении информатизации рассказали, что все изменения на карте отображаются практически сразу.

- Специалисты территориальных управлений выезжают на место и проверяют исполнение работ, - сообщили в управлении информатизации. - Если земляные работы не завершены в срок или не выполнены восстановительные мероприятия, точка «раскопки» на карте станет красной.

Кроме того, в отношении компании начинается претензионная работа. Штраф может составить от 50 до 200 тысяч рублей.

Ознакомиться с картой можно здесь.

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