В Кирове незаконно перекрыли участок дороги на улице Свободы

Земляные работы на участке дороги велись незаконно. Фото: admkirov.ru

На улице Свободы незаконно перекрыли дорогу. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на участке проводились земляные работы, не согласованные с властями.

Так, кировчане заметили, что на улице Свободы, от Воровского до Красноармейской, полностью перекрыт участок дороги без возможности проехать. Причем на то не было никакого согласия властей. Теруправление Первомайского района разъяснило ситуацию: раскопки проводит ООО «Компания Экосистем». Организация хотела оборудовать тепловую камеру. Однако никаких запросов, чтобы получить на то разрешение, компания не делала.

В отношении организации, которая не в первый раз позволяет себе подобные нарушения, начали административное производство. Материалы направили также в полицию и ГАИ. Юрлицу грозит штраф до 200 тысяч рублей.