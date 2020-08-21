Кировские «раскопки» проверит прокуратура

Компания «ЭКОСИСТЕМ» из Чебоксар проводит в Кирове земельные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратуру попросят проверить работу субподрядчика АО «КТК». Об этом сообщили в территориальном управлении по Первомайскому району.

Компания «ЭКОСИСТЕМ» из Чебоксар проводит в Кирове земельные работы по заказу «КТК».

- Однако зачастую эти работы «ЭКОСИСТЕМ» начинает без соответствующих разрешительных документов, без ордеров и соответственно без уведомления о начале раскопок, - сообщили в пресс-службе теруправления.

Специалисты подчеркнули, что за такими работами не установлен контроль, а также подрядчик не может рассчитывать и на гарантию. Сейчас подобные несанкционированные работы ведутся на улицах Советской, Карла Маркса, Красноармейской, Казанской. К примеру, на улице Карла Маркса перекопали тротуар, который ведет к школе №10.

- В связи с этим по всем выявленным адресам несанкционированных земляных работ территориальным управлением собраны материалы, в ближайшие дни они будут направлены в прокуратуру города Кирова, - рассказали в пресс-службе теруправления.

Отметим, что это уже второе подобное обращение в надзорное ведомство за неделю. Так, 18 августа депутат Гордумы Михаил Ковязин обратился в прокуратуру Октябрьского района с просьбой проверить работу «КТК». Он сообщил, что на многих перекопанных участках компания не проводит ремонтные работы.

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