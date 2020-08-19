«Сколько будет беспредельничать «КТК»?»: кировский депутат попросил прокуратуру проверить работу коммунальщиков

Кировчане жалуются на отсутствие горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Гордумы Михаил Ковязин обратился в прокуратуру Октябрьского района из-за отсутствия горячей воды. Кроме того, народный избранник отметил, что на перекопанных участках компания не производит ремонтные работы.

Обращение депутата Михаила Ковязина в прокуратуру. Фото: vk.com/m_kovyazin

На своей странице в социальной сети Михаил Николаевич написал, что ему регулярно жалуются горожане. Сейчас более чем в 80 домах города отсутствует горячая вода на протяжении уже нескольких месяцев. В свою же очередь «КТК» постоянно сдвигает сроки на более поздние даты.

- Михаил, добрый день! Извините за вторжение, у меня вопрос. Сколько будет беспредельничать КТК? - цитата из обращения к депутату. - У нас 7-ю неделю нет горячей воды. Это полный беспредел! Как позвонишь, все на неделю переносят, но воду не включают. Их штрафуют, а штрафы занесены в тарифы, это мы еще их оплачиваем, а им и дела нет до людей. Написала жалобу в ГЖИ (Государственная жилищная инспекция), они тоже дают одни отписки, никакой помощи. Если прорвало, то надо работать, а выроют яму и неделями там никто не работает и так по всему Кирову.

В своем обращении в прокуратуру Михаил Николаевич указывает, что 18 августа лично побывал на девяти раскопках, расположенных в квартале Дзержинского - Орджоникидзе - Полевая - Шинников - Добролюбова - Чернышевского.

Раскопки на улицах города. Фото: vk.com/m_kovyazin

- Только в двух местах велись ремонтные работы. На остальных семи участках никакие работы не производились, - написал депутат Михаил Ковязин. - Все раскопанные участки имеют ограждения. Однако на них отсутствует информация по срокам проведения работ.

Подобная ситуация характерна в целом для всего города. Напомним, что еще в начале июня «Комсомолка» обратила внимание на проблемы с горячей водой в Кирове. Тогда представители «КТК» следующим образом прокомментировали ситуацию: «Мы просим с пониманием отнестись к предстоящим ограничениям горячего водоснабжения в связи с большим объемом работ по ремонтам и реконструкциям на теплосетях и в центральных тепловых пунктах. Качественная подготовка теплосетей позволит повысить их надежность при прохождении следующего отопительного сезона».

Однако Михаил Николаевич считает, что столь долгое отключение противоречит установленным нормам СанПиН. Отметим, что в указанном документе говорится, что «в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток». Но в этом же документе есть оговорка о том, что при ремонте сетей водоснабжения время работ устанавливается местной администрацией.

Сейчас в этой ситуации предстоит разобраться сотрудникам прокуратуры, которые смогут дать профессиональную юридическую оценку.

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