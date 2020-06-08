Мутная и с неприятным запахом: кировчане продолжают жаловаться на качество воды

Жители Кирова продолжают критиковать качество водопроводной воды. После нашей публикации «Из крана бежит лимонад»: кировчане массово жалуются на качество воды» обращаться стали и в редакцию «Комсомолки». Главными претензиями остаются мутный желтый цвет, запах тухлых яиц и привкус йода.

Один из жителей района Чистые пруды рассказал, что сталкивается с этой проблемой ежегодно.

- Вода грязная, особенно весной. Остается осадок, на стенках ванны желтая слизь, - рассказал мужчина. - В марте текущего года ситуация повторилась. Жаловались все. Множество постов в местной группе было на эту тему. Сейчас можно сказать, что ситуация разрешилась. Но до 11 июня отключили горячую воду.

Из крана бежит вода с песком.

В районе Лепсе ситуация схожая: «Бежит мутная вода. К тому же, из горячего крана течет еле теплая!».

Напасть не обошла стороной и жителей нового жилого комплекса «Метроград».

- Каждый день одно и тоже: вода коричневая и с неприятным запахом. Мыться неприятно, - сообщила женщина. - У нас все жалуются, но чистой воды мы не видели уже полгода.

Dода коричневая и с неприятным запахом.

Отметим, что согласно нормам СанПиН качественная водопроводная вода должна быть без привкуса, цвета и запаха. Также не допускается «присутствие различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки».

- В Кирово-Чепецке вода, которая течет в краны горожан поступает прямо из ТЭЦ. В городе качество воды регулярно контролируют, - пояснили в пресс-службе АО «КТК». - Она проверяется на цвет, вкус, мутность и жесткость. В текущем году ни по одному из параметров замечаний не поступало. В Кирове сейчас проходят гидравлические испытания. Возможно, что после них поднимается небольшая муть. Мы ежегодно проверяем красителем нет ли смешивания технической воды и водопроводной. В текущем году таких случаев не зафиксировано.

Однако испытания носят сезонный характер, а на качество воды кировчане жалуются круглогодично. Очевидно, что данная проблема останется с горожанами еще на долгие годы.

Еще одна проблема горожан - это ежегодное отключение горячей воды. В маленькое летнее путешествие от плиты до ванны с гремящими кастрюлями отправляется практически каждая кировская семья. Нынешний год не стал исключением. Рекордно долгое отключение ждет жителей Лянгасово: «С 01.06.2020г. до 15.09.2020г. будет отключена горячая вода по адресам: ул. Комсомольская, дома 10а, 14а, 20, 20а; ул. Ленина, д. 1, 2; ул . Восточная, д. 13».

Жители удивляются такому «подарку»: «Четыре месяца без горячей воды! Я сначала подумала, что опечатались. Ладно, будем узнавать правомерно ли на такой срок отключать». Управляющая компания просит обращаться в АО «КТК». Последние же сообщили, что отключение связано с ремонтными работами на ЦТП №3.

Каждый желающий может посмотреть график отключения горячей воды на официальном сайте «КТК». Но стоит учесть, что компания регулярно переносит сроки завершения работ.

В свою очередь в АО «КТК» сообщили, что отключения по всему городу связаны с гидравлическими испытаниями.

- Мы просим с пониманием отнестись к предстоящим ограничениям горячего водоснабжения в связи с большим объемом работ по ремонтам и реконструкциям на теплосетях и в центральных тепловых пунктах, - поясняют в компании. - Качественная подготовка теплосетей позволит повысить их надежность при прохождении следующего отопительного сезона.

Но качество проведенных работ оставляет желать лучшего. Так, на улице Сосновой в Кирово-Чепецке из-под земли вырвался поток воды, ударивший прямо по окнам стоящего вблизи дома. Гейзер успел основательно подтопить одну из квартир на четвертом этаже, пока струю не перекрыли. Впоследствии выяснилось, что это был прорыв на одной из теплосетей, принадлежащих КТК.

А в апреле на перекрестке Азина и Володарского из колодца полился кипяток, который щедро заполнил близлежащие улицы города. Оказалось, что на теплотрассе прорвало трубу с горячей водой.

Аналогичный случай произошел и в январе 2020 года. Тогда по улице Казанской побежал кипяток, в который попали прохожие. По информации кировского минздрава, в результате того происшествия один мужчина был госпитализирован. Еще шестеро человек получили ожоги ног. Причиной аварии назвали «дефект на теплотрассе».

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