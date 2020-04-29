По улицам Кирова вновь побежал кипяток

29 Апр 2020 2020-04-29T15:37:51+03:00

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Утром, 29 апреля, кировчане в социальных сетях рассказали, что на перекрестке Азина и Володарского из колодца бежит кипяток. На кадрах снятыми очевидцами видно как вода стекает по улице.

На перекрестке Азина и Володарского из колодца бежит кипяток. Фото: vk.com/zlo43

В пресс-службе города сообщили, что об инциденте стало известно в 10.00. Оказалось, что на теплотрассе прорвало трубу с горячей водой. Сейчас аварийная служба устраняет последствия аварии. Работы планируют закончить сегодня до 22.00.

Помимо этого, аварийная служба отключила отопление и горячую воду. Сейчас без тепла остались четыре жилых домов по улице Азина № 15, 17, 34, 41 и три по Володарского № 209, 211, 215.

Напомним, что аналогичный случай произошел в январе 2020 года. Тогда на улице Казанской бежал кипяток, в который попали прохожие. По информации кировского минздрава, в результате того происшествия один мужчина был госпитализирован. Еще шестеро человек получили ожоги ног.

ИСТОЧНИК KP.RU