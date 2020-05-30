«Из крана бежит лимонад нолинский»: кировчане массово жалуются на качество воды

Жители Кирова массово критикуют качество водопроводной воды. Жалобы горожан поступают со всех районов города. По комментариям в сообществе «Злой Кировчанин» можно понять, что проблема с качеством воды носит многолетний характер.

- Проблема не решается, зато квитанции шлют в срок и суммы за эту «горячую» воду совсем не маленькие, - написал житель Кирова в социальной сети.

Ежегодно горожане сетуют на желтую воду, запах тухлых яиц и привкус йода. К сожалению, многие уже привыкли, когда из водопроводного крана вода начинает течь с «душком». Кировчане иронично шутят, что «из крана бежит лимонад нолинский».

Ежегодно горожане сетуют на желтую воду. Фото: vk.com/zlo43

Старожилы еще помнят какой должна быть хорошая вода: без привкуса, цвета и запаха. Отметим, что аналогичные нормы требует строго соблюдать и СанПиН 2.1.4.1074-01. В воде не должно быть различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

- Вода воняет ржавчиной, а руки после нее остаются с жирным налетом, - написала кировчанка в городском сообществе в социальной сети.

Нормы СанПиН. Фото: docs.cntd.ru

Еще одной проблемой горожан остается ежегодное отключение горячей воды на все лето. На домах в районе Лянгасово появилось объявление: «С 01.06.2020г. до 15.09.2020г. будет отключена горячая вода по адресам: ул. Комсомольская, дома 10а, 14а, 20, 20а; ул. Ленина, д. 1, 2; ул .Восточная, д. 13».

Жители удивляются такому «подарку»: «четыре месяца без горячей воды! Я сначала подумала, что опечатались. Ладно, будем узнавать правомерно ли на такой срок отключать». Управляющая компания просит обращаться в АО «КТК». Последние же в свою очередь сообщили, что отключение связано с ремонтными работами на ЦТП №3 .

- На четыре месяца оставить людей без горячей воды? За это время заново можно построить котельную! О какой такой реконструкции идет речь? ПРОСТО УЖАС! - написала кировчанка в группе в социальной сети.

Зато горожане могут ежедневно наблюдать «дефицитную» горячую воду на городских улицах. Один из подобных случаев произошел в Кирово-Чепецке. Так, на улице Сосновой из-под земли вырвался поток воды, ударивший прямо по окнам стоящего вблизи дома. Гейзер успел основательно подтопить одну из квартир на четвертом этаже, пока струю не перекрыли. Впоследствии выяснилось, что это был прорыв на одной из теплосетей, принадлежащих КТК.

Аналогичные «фонтаны», но только с меньшим масштабом в городе появляются практически ежедневно.

- Второй день льется вода. Угол Кирпичной и Сормовской. Кто-то за нее платит, а кто-то просто так выливает, - написал житель Кирова в соцсети.

Горожане могут ежедневно наблюдать «дефицитную» горячую воду на городских улицах. Фото: vk.com/zlo43

- Европейские улочки, горячая вода бежит уже как минимум два месяца,и никто не принимает меры, - написал кировчанин в городском сообществе в соцсети.

Европейские улочки, горячая вода бежит уже как минимум два месяца. Фото: vk.com/zlo43

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