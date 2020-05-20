В Кирово-Чепецке из-под земли забил гейзер высотой в пять этажей

20 Май 2020 2020-05-20T14:20:50+03:00

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В Кирово-Чепецке из-под земли забил фонтан высотой аж до пятого этажа. Нет, это не новое украшение города, а косяк АО «КТК». Сообщение об этом появилось на новостном портале города Чепецк.RU.

Так, на улице Сосновой из-под земли вырвался поток воды, ударивший прямо по окнам стоящего вблизи дома. Гейзер успел основательно подтопить одну из квартир на четвертом этаже, пока струю не перекрыли. Впоследствии выяснилось, что это был прорыв на одной из теплосетей, принадлежащих КТК. Во время ежегодных гидравлических испытаний труба не выдержала, и чепчане приняли масштабный душ совершенно без своей на то воли. К счастью, температура воды была вполне приемлемой - около двадцати градусов. Случись подобное зимой, когда в трубах варится едва ли не кипяток, все могло закончиться куда печальнее.

По информации ресурса, КТК сообщили, что это далеко не первый случай. Так, сейчас менее четверти сетей выдержали проверку без дефектов. Дело в том, что обветшали сами сети - свой срок они уже давно отслужили. Опрессовки будут продолжаться. Задача коммунальщиков - заменить такие участки на всех теплосетях, чтобы подобное не повторилось уже зимой с более плачевными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU