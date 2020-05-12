2020-05-12T18:20:25+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Кирове в мае 2020: без ресурса останутся сотни домов

Жители могут узнать график отключения горячей воды в городе онлайн или отслеживать объявления на дверях подъезда
Анна КРЮКОВА
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Воду отключат на срок от 3 до 7 дней. Фото: pixabay.comВоду отключат на срок от 3 до 7 дней. Фото: pixabay.com
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В Кирове начались гидравлические испытания теплосетей. Как сообщают в пресс-службе кировского филиала «Т Плюс», в текущем году работы пройдут с помощью специальных опрессовочных машин. Это поможет сократить сроки испытаний и количество отключаемых домов.

- Мы просим с пониманием отнестись к предстоящим ограничениям горячего водоснабжения в связи с большим объемом работ по ремонтам и реконструкциям на теплосетях и в центральных тепловых пунктах, - поясняют в компании. - Качественная подготовка теплосетей позволит повысить их надежность при прохождении следующего отопительного сезона.

Так, с 14 по 21 мая без горячей воды останутся жители домов на улице Ленина, Хлыновской и Верхосунской.

С 18 по 22 мая отключения пройдут на Московской, Менделеева, Воровского и Строителей.

С 20 по 27 число горячей воды не будет в домах на улицах Пятницкой и Захватаева.

С 22 по 29 мая начнутся отключения на Герцена, Карла Либкнехта и Карла Маркса.

Начиная с 25 мая горячей воды не будет на Подгорной, Свердлова, Октябрьском проспекте, Металлургов, Дзержинского, Ломоносова, Мира и Комсомольской.

Полный список домов, которые останутся без горячей воды:

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Также график проведения гидравлических испытаний на май размещен на сайте «Горячая вода в Кирове».

ИСТОЧНИК KP.RU

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