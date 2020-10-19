В Кирове накрыли еще одну «нелегальную» раскопку улиц

Раскопки проводились на улице Труда без разрешения. Фото: admkirov.ru

В Кирове без разрешения властей перекрыли еще одну улицу. По сообщению пресс-службы администрации, там проводятся несогласованные раскопки. И вновь трудится ООО «Компания Экосистем».

На этот раз перекрыли улицу Труда, а именно - участок от Казанской до Ленина. Подрядчик снова не стал ждать разрешения на раскопки, а просто начал рыться в асфальте. Как сообщило Первомайское теруправление, сейчас по факту такого самоуправства уже проводится проверка. Информацию также передали в полицию и КТК, чьим подрядчиком и является «Компания Экосистем». ГИБДД и УДПИ же должны проверить законность перекрытия дороги.

Кировчан просят сообщать в районное теруправление, если они вновь заметят несанкционированную раскопку. Понять это очень просто: на ограждении должна быть информационная табличка. На ней указываются номер ордера (разрешения), название заказчика и исполнителя, а также виды и сроки работ. Кроме того, ограждения должны быть целыми и безопасными, в ночное время обязано быть освещение, а также дорожные знаки для водителей.