Депутаты Гордумы предъявили претензии к «КТК»: подрядчик компании провел в городе более 40 незаконных раскопок

Участок дороги на улице Володарского был ранее отремонтирован по федеральной программе. Фото: admkirov.ru

Депутаты Гордумы обсудили качество и сроки выполнения земельных работ в Кирове. Отчитаться перед народными избранниками пришел руководитель ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев. Он сообщил, что подрядчик ООО «Компания Экосистем» провела в городе более 40 незаконных раскопок.

- Вместе с теруправлениями мы проверили раскопки, которые «Компания Экосистем» проводит на улично-дорожной сети, - уточнил представитель Госавтоинспекции. - Нарушений масса: нет проектов организации дорожного движения, необходимых знаков, не соблюдается безопасность при нахождении сотрудников на проезжей части. По всем фактам мы также ведем административные производства.

Глава города Елена Ковалева назвала работу «Компании Экосистем» катастрофой. Она отметила, что претензии к «КТК» по работе предъявляются еженедельно, но реакции со стороны компании ноль. Депутаты также поддержали главу города и заметили, что руководство ресурсоснабжающей организации никак не контролирует своих подрядчиков.

- По-другому, кроме как вредительством, это назвать сложно, - обратилась к руководителю «Т Плюс» Елена Васильевна. - Перекопать поперек улицу и перекрыть целый участок для движения транспорта без какого-либо разрешения или хотя бы предупреждения – преступление. Не говоря уже о том, насколько соблюдаются правила благоустройства при проведении земляных работ - ограждения не отвечают никаким требованиям безопасности. Прошу наладить контроль за исполнителями работ.

Глава города обратила внимание руководства «Т Плюс» на процесс восстановления дорожного покрытия после раскопок. Сергей Береснев признал, что полностью восстановить порядка 190 раскопанных участков в текущем году не удастся: зиму придется пережить с временным покрытием, а весной участки доработают.

Руководство города потребовало от «Т Плюс» хотя бы в следующем году не допускать такого количества недоработок.

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